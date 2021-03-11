к 15 июня власти требуют от подрядчика устранить недостатки.

В сентябре 2018 года в кадетской школе-интернате имени Пожарского в ЗАТО Радужный Владимирской области достроили универсальный крытый спортивный корпус.Позднее выяснилось, что полы в спортзале сделаны некачественно и по требованию Роспотребнадзора занятия были прекращены.В результате ГБУ ВО «Облстройзаказчик подал на подрядчика в суд, который обязал «СК ПромТехнологии» устранить недостатки. Строителям установили срок - до 15 июня.Напомним, что объект размером 1100 квадратных метров возвели менее чем за год. Строительство обошлось в 26 млн рублей.