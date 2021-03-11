Среди них и наш коллега, корреспондент ГТРК «Владимир» Александр Сыпченко.

С начала пандемии сотни молодых людей оказывали помощь своим землякам. Памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи" учредил Владимир Путин. Медали и именные дипломы вручили тем, кто в период пандемии не только разносил продукты и лекарства, но и шил маски, поддерживал врачей и освещал деятельность волонтеров. Благодаря акции помощь получили тысячи одиноких, пожилых, маломобильных граждан. С марта прошлого года активным волонтерам, среди которых студенты, общественники, чиновники, руководители предприятий и журналисты вручено уже более 100 наград. Среди них и наш коллега, корреспондент ГТРК «Владимир» Александр Сыпченко.Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО: «Много делалось и мы считали, что в какой-то период на начальном этапе, в марте, в начале апреля, что мы справимся, справимся силами министерств и ведомств, но потом стало очевидно, что нет. Справиться можно только всем вместе, сообща».Александр Сыпченко