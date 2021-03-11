ВТБ начал использовать короткий номер 1000 для исходящих звонков своим клиентам (ранее он работал только для входящих обращений). Для обеспечения финансовой безопасности пользователей банк ..

ВТБ начал использовать короткий номер 1000 для исходящих звонков своим клиентам (ранее он работал только для входящих обращений). Для обеспечения финансовой безопасности пользователей банк совместно с сотовыми операторами использует технологию блокировки визуально схожих номеров телефона.«Для входящих звонков в контакт-центр мы запустили номер 1000 еще в прошлом году, в первую очередь – для удобства наших клиентов, ведь его гораздо проще запомнить, чем 8 800 100 24 24. Сейчас по статистике на короткий номер совершается уже каждый четвертый звонок в контакт-центр банка», - отмечает Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания - вице-президент ВТБ.Короткий номер 1000 доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром и получения сообщений и звонков от банка.СМС-уведомления, как и раньше, будут приходить от контакта с именем «VTB». Но все рассылки, в которых указывается номер телефона для связи с банком, будут навигировать на номер 1000.«Запуск исходящих вызовов с короткого номера требовал отдельной подготовки, чтобы оградить наших пользователей от «подделок». Совместно с сотовыми операторами «большой четверки» мы провели серьезную работу, и теперь с уверенностью можем сказать, что все визуально похожие, но при этом «фейковые» номера, с которых могут пытаться от имени банка позвонить мошенники, будут блокироваться и просто не дойдут до адресата. Безопасность клиентов – наша стратегическая задача», - заявила она.По короткому номеру 1000 при звонках с мобильного клиенты ВТБ смогут получить консультации по любым финансовым и банковским вопросам. Звонок по России бесплатный. Пользователям продуктов и сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8 (800) 100 24 24.