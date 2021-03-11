Посетители онлайн-казино, успешно прошедшие регистрацию, получают возможность не только играть на реальные деньги, но и участвовать в программах лояльности, получать выгодные предложения, управлять собственным счетом через личный кабинет.
Особенности регистрации на азартных платформах
Чтобы начать первую игровую сессию на деньги, важно пройти и подтвердить регистрацию. Только после этого игровые автоматы онлайн
будут доступны для ставок и выигрышей. Регистрация предусматривает заполнение специальной формы, введение и подтверждение пароля, согласие с правилами платформы. Личный кабинет и депозит формируются автоматически.
Зарегистрированный посетитель вправе использовать свой аккаунт для финансовых операций (вкладка «Касса»). После перевода денег можно переходить в игровой зал и ставить любую сумму, выбрав один из слотов.
Легко быстро пройти регистрацию, воспользовавшись профилем в одной из социальных сетей. Для этого достаточно привязать учетную запись к клубному аккаунту. Все действия можно выполнять с компьютера или мобильного гаджета. В дальнейшем заходить в игру нужно с помощью авторизации (член клуба вводит пароль, который придумывает самостоятельно). Пароль необходимо держать в секрете, поскольку он дает возможность заходить в личный кабинет и управлять игровым счетом.
Вопросы безопасного использования счета
Чтобы исключить мошеннические действия со стороны третьих лиц, необходимо:
• придумать сложную комбинацию из букв и цифр (набирать их в разных регистрах);
• запомнить или записать пароль;
• не использовать для пароля значимые даты (дни рождения, бракосочетания и др.);
• не передавать данные друзьям, знакомым.
Все банковские операции, которые связаны с игровым депозитом пользователя, защищены сквозным шифрованием и специальным протоколом безопасности.