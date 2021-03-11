11 марта в хирургическом корпусе Областной клинической больницы начат приём первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Это произошло на фоне снижения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и уменьшения числа пациентов, проходящих лечение в ковидных стационарах.

11 марта в хирургическом корпусе Областной клинической больницы начат приём первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Это произошло на фоне снижения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и уменьшения числа пациентов, проходящих лечение в ковидных стационарах.Как сообщил главный врач Областной клинической больницы Владимир Безруков, к 1 марта из хирургического корпуса были выписаны все пациенты с новой коронавирусной инфекцией. После проведения тотальной дезинфекции хирургическая служба приступает к проведению плановых операций.«В ближайшее время будет в полном объёме восстановлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Наиболее востребованы такие направления, как травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология, сосудистая хирургия, гинекология и ряд других профилей», – подчеркнул Владимир Безруков.В Областной клинической больнице организована многоканальная «горячая линия» по номерам 8 (800) 234-38-00, (4922) 32-91-40, 32-95-24 и 32-96-23. В зависимости от ситуации пациента направят на консультативный приём для уточнения состояния или на предоперационный осмотр.Напомним, 30 апреля прошлого года здесь В сентябре, после прохождения первого пика пандемии, в хирургическом корпусе было возобновлено оказание плановой медицинской помощи, однако спустя месяц, с ухудшением эпидситуации,