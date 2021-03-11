За свои услуги он «выручил» 319 тысяч рублей.

В Коврове сотрудник завода «КЭМЗ» приговорён к условному сроку за промышленный шпионаж.В ходе судебных заседаний установлено, что с сентября 1999 года осужденный трудился на предприятии на разных должностях. Закончил он свою карьеру на посту руководителя отдела продаж продукции специального назначения и имел доступ к коммерческим тайнам завода.С 2017 по 2019 годы злоумышленник незаконно передавал техническую документацию одной из преступных групп, разумеется, за мзду. Более того, он организовал подельникам незаконную экскурсию на производство.За свои услуги он «выручил» 319 тысяч рублей. Деятельность «шпиона» пресекли сотрудники ФСБ.За коммерческий подкуп и разглашение коммерческой тайны мужчину приговорили к 6 годам колонии условно, а также оштрафовали на 957 тысяч рублей. Вдобавок, на протяжении трёх лет ему запрещено занимать руководящие посты на предприятиях.