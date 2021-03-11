На этапе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

Во Владимире начался процесс в отношении бывшего водителя и помощника экс-замгубернатора Дмитрия Хвостова - Игоря Козырского. Он в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.Первое заседание продлилось меньше 20 минут. Прокурор зачитала суть предъявленных обвинений. По версии следствия, через подсудимого учредитель ООО «Капитал-Строй» Андрей Замбин передал Дмитрию Хвостову 10 млн рублей за согласование проекта планировки территории под строительство многоэтажного дома за ДК «Точмаш».На этапе расследования уголовного дела обвиняемый полностью свою вину.На следующем заседании Фемида намерена изучить письменные доказательства и допросить свидетелей.Добавим, что в прошлом году Дмитрия Хвостова за крупную взятку приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу 40 млн рублей.