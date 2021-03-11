С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18849 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16532 пациента. В стационарах лежит 387 жителей, из них 229 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1731 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 63 пациента.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Три пациента с ковидом прибавились в Костромском районе. По два – в Буе, Макарьевском и Шарьинском районах. По одному инфицированному выявлено в Мантурово, Красносельском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18849 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16532 пациента. В стационарах лежит 387 жителей, из них 229 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1731 заболевших.