За совершение преступления владимирцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего владимирца. Он обвиняется в убийстве собутыльникаУстановлено, что 18 декабря прошлого года обвиняемый и его знакомый на съемной квартире распивали спиртные напитки. В ходе конфликта молодой человек избил кулаками приятеля, отчего тот упал на пол. Потом он взял кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов по ногам и голове.Мужчина скончался на месте происшествия.За совершение данного преступления владимирцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.