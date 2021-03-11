В сильный мороз у мужчины сломался автомобиль на федеральной трассе. Полицейские помогли устранить поломку.

На имя начальника Отделения МВД России по Гороховецкому району полковника полиции Алексея Саратова поступило письмо от жителя Московской области. Мужчина выразил благодарность в адрес инспекторов ОГИБДД Сергея Жидоморова и Виктора Левашова.Как рассказывает автор письма, в феврале, проезжая вечером на своем автомобиле по федеральной трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе, он повредил колесо. Поломка оказалась настолько серьезной, что справиться с ней самостоятельно не получилось. Усугублялась ситуация погодными условиями – на улице стоял сильный мороз.«Сотрудники ОГИБДД заметили на обочине дороги неисправный автомобиль, уточнили, что произошло, после чего помогли с поиском необходимого инструмента и заменили колесо. Спасибо за неравнодушие, настойчивость и человечность», - пишет в своем благодарственном письме мужчина.