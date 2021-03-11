Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.

Следственный комитет во взаимодействии с региональным УФСБ завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Владимира, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности.По версии следствия, обвиняемый 23 января разместил в социальной сети «Твиттер» пост о призыве населения к совершению действий экстремистского характера. Это подтвердила и лингвистическая экспертиза.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Изображениес сайта