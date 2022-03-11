При этом врио губернатора продолжит активно вести другие соцсети - «Вконтакте» и «Одноклассники», а также Telegram-канал.

Александр Авдеев отказался от использования аккаунта в Instagram. Об этом он сообщил в своей последней публикации.«Да, Instagram – удобная площадка для общения. Но действия Meta не вызывают ничего, кроме негодования. Компания осуждает любую агрессию в сети, но считает допустимыми оскорбления и угрозы в адрес российских военнослужащих. Считаю справедливым решение ограничить доступе к их ресурсам в стране», - написал глава региона.При этом врио губернатора продолжит активно вести другие соцсети - и , а также Telegram-канал.«Комментарии будут открыты, чтобы владимирцы могли задавать вопросы и высказываться на различные темы», - резюмировал Александр Александрович.