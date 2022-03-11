Он добавил, что крупные инвесторы не отказываются от своих планов.

Владимирской области не грозит продовольственный дефицит. Об этом заявил Александр Авдеев.С прилавков магазинов массово сметают соль, сахар, крупы и макароны. Однако глава региона подчеркнул, что товары первой необходимости не закончатся.«Искусственно созданный дефицит сахара ничем не оправдан. Россия экспортирует в шесть раз больше сахара, чем импортирует. В стране есть мощности, чтобы обеспечить жителей. Мы ещё в Казахстан и Узбекистан экспортируем. По соли тоже самое. Производственных запасов достаточно, поэтому никакого дефицита нет и быть не может», — отметил он.Глава региона добавил, что сейчас продавцы просто вынуждены ограничивать отпуск этих товаров в одни руки.Что касается иностранных инвесторов, то губернатор подчеркнул, что не стоит опасаться негативного развития событий.«Собственники этих компаний тоже не собираются уходить из страны. Терять достаточно большую долю рынка для них рискованно. На эту неё претендуют отечественные производители, представители китайского и турецкого бизнеса. Я уверен, что большинство предприятий останется в том или ином виде. Наоборот, они планируют развивать свои производства, у нас есть на это заявки. Может быть не прямо сейчас, но никто не отказывается от своих планов», - резюмировал он.