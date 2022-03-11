Обещанный прорывной сервис так и не заработал.

Владимирский Белый дом подал иск к разрабочику единой цифровой платформы компании «Концерн Гранит». Власти требуют вернуть в бюджет 21 млн рублей.Договор с москвичами заключили ещё в 2019 году. Стоимость работ оценивалась в 40 млн рублей. Столичные ITшники должны были разработать сервис «Активный гражданин», единый портал культуры, системы управления проектной деятельностью и сбора отчётности с подведомственных структур, а также различные информационные системы.Ввод в эксплуатацию разделили на три этапа: испытания, пилотный запуск и распространение продукта. В мае прошлого года уволенный ныне замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко рассказал, что подрядчик не справился в обозначенные контрактом сроки, но пообещал доработать проект. Он заверял, что за 40 млн регион получил продукт ценой более миллиарда рублей. Сообщалось, что компания вложила в платформу 100 млн рублей собственных средств.В октябре Счётная палата Владимирской области заподозрила нарушения при воплощении этой идеи в жизнь. Теперь Белый дом нацелен вернуть часть потраченных средств. Добавим, что в эксплуатацию цифровую платформу пока не ввели.