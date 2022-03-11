Октябрьский районный суд города Владимира продлил заключение бывшего вице-губернатора Григория Вишневского. Его оставили в СИЗО еще на 2 месяца до 14 мая 2022 года. «При принятии указанного

Октябрьский районный суд города Владимира продлил заключение бывшего вице-губернатора Григория Вишневского. Его оставили в СИЗО еще на 2 месяца до 14 мая 2022 года. «При принятии указанного решения судом было принято во внимание, что Вишневский Г.Н. обвиняется в совершении двух особо тяжких и одного тяжкого преступлений против государственной власти и интересов государственной службы коррупционного характера,