В пятницу, 11 марта, директором департамента региональной политики Владимирской области назначили Татьяну Адулову. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев.

В пятницу, 11 марта, директором департамента региональной политики Владимирской области назначили Татьяну Адулову. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев. Департамент региональной политики региона отвечает за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями. Его деятельность курирует врио первого заместителя губернатора области Дмитрий Лызлов. Татьяна Владимировна Адулова родилась во