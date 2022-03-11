Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской области завершено...

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24 и 30-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.Осенью прошлого года в отделение полиции обратился мастер кузнечного цеха, сообщивший о пропаже металлических брусков, массой более двух тонн. Сумма причиненного ущерба составила 143 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже сторожа цеха.Местонахождение злоумышленника было установлено. В содеянном он сознался, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе следствия установлено, что в течение нескольких дней обвиняемый и его брат, используя специальное оборудование цеха кузницы, распиливали на небольшие отрезки бруски литого металла и перевозили их в свой гараж. В последующем похищенное имущество злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, а вырученные средства потратили на личные нужды.В настоящий момент материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.В ходе следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшему, был полностью возмещен.Фото: https://pixabay.com/ru/