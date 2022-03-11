Предложенные правительством Москвы меры поддержки предприятий и граждан удержат столицу на высоком уровне, уверен президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Он напомнил, что город накопил большой запас экономической прочности.

Предложенные правительством Москвы меры поддержки предприятий и граждан удержат столицу на высоком уровне, уверен президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Он напомнил, что город накопил большой запас экономической прочности."Обозначенные Собяниным современные ключевые задачи – сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования торговли и сервиса, импортозамещение – являются стратегическими для Москвы на протяжении многих лет", – отметил Платонов.По его словам, у Москвы есть большой опыт локализации производства лекарств и медицинской техники. Платонов сообщил, что МТПП в марте проведет презентацию уникальных медицинских технологий, разработанных и производимых в Зеленограде.Предложенные правительством Москвы меры эксперт назвал системными и точечными, направленными на купирование кризисных ситуаций."Антикризисный пакет носит комплексный характер: выделяются средства на льготное кредитование как в сферах инноваций и высоких технологий, так и для создания отечественной сети быстрого питания; арендные каникулы сочетаются с мерами оптимизации логистики; московская поддержка увязывается с федеральными мерами и так далее", – Платонов.Московский план первоочередных мер поможет повысить устойчивость столичной экономики, уверен председатель "Деловой России" Алексей Репик."Надеюсь, что с помощью таких последовательных шагов мы сможем не только адаптироваться к непростым временам, но и найти источники роста", – цитирует эксперта BFM.ru.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин представил меры по и помощи предприятиям, а также и социальной поддержке жителей столицы.