Инициированный правительством Москвы план поддержки предприятий и населения способен сгладить негативные экономические последствия. Такое мнение высказал независимый эксперт Андрей Бархота.

Инициированный правительством Москвы план поддержки предприятий и населения способен сгладить негативные экономические последствия. Такое мнение высказал независимый эксперт Андрей Бархота.Наиболее опасными для экономики он назвал рост безработицы, увеличение издержек предприятий, долгосрочную депрессию производственных кластеров и целых индустрий.Бархота указал на важность мероприятий по сохранению рабочих мест, льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Такие меры могут дать импульс для нового развития."Велика вероятность, что в результате подведения первых итогов работы новых мер поддержки полезный эффект превзойдет ожидания и будет хорошо сочетаться с новыми направлениями государственной экономической политики, в том числе замещения индустрий и занятости на предприятиях, ранее контролируемых нерезидентами", – цитирует эксперт BFM.ru.Предложенные правительством Москвы меры по импортозамещению помогут предприятиям справиться с кризисной ситуацией и дадут толчок к их развитию, считают аналитики.Эксперт Центрального банка России Александра Лещинская назвала импортозамещение стратегической задачей. Она отметила готовность столицы заключать долгосрочные контракты на размещение производств, обеспечивающих новые рабочие места.По ее мнению, одной из самых востребованных мер станет льготное кредитование на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. "Также хорошим подспорьем пострадавшему бизнесу станет возможность получить полугодовую отсрочку по платежам за аренду городского имущества", – сказала Лещинская в беседе с .Накануне мэр Москвы Сергей Собянин представил меры по и помощи предприятиям, а также и социальной поддержке жителей столицы.