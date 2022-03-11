Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово - Марии...

Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово - Марии Платанюк.ZаПОБЕДУ! ZАнаших! Патриотические акции в регионе. Сахар и гречка - где оседают? Челлендж "60 секунд" и поздравление от рыцарей в Кольчугине. Важное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Начнем вот с такого фото. Z и V на дверях поезда. Фото из «Подслушано в Гусе». РЖД за русскую армию!На этой неделе по всему региону прошел световой флэшмоб. Окна в виде буквы Z - за победу и наших защитников загорелись во всех городах и районах. В Гусь-Хрустальном к этой акции присоединились и студенты местного колледжа. Верим в нашу победу! И хэштег #Z. А в Кольчугине символ Z "За Россию" появился и в школах города.А в областном центре общественные организации провели флэшмоб «ВладимирЗаПрезидента". В нем приняли участие ведущие владимирские общественники.Не обойдём факты продовольственной истерии. Вот пустые полки из «Подслушано Ковров». Секция с макаронами, рисом и гречкой. «Безумие версия два ноль?» - спрашивает паблик. Это магазин на улице Павловского. «Берите, как раньше, и всё будет на месте», пишут в сообществе. Или секция с сахаром. Вопрос от подписчика: «Люди, зачем вы его скупаете?» В продолжение темы - полки александровских магазинов. «Всем срочно понадобился сахар». Кстати, сети уже ввели ряд временных ограничений на норму отпуска социально значимых товаров одни руки. Мера вынужденная. К вопросу о дефиците, который создаётся искусственно.В «Подслушано Судогда» - челлендж «60 секунд». Если настоящий солдат должен одеться, пока горит спичка, то у пожарных задача ещё сложнее. В челлендже «60 секунд» принял участие огнеборец Кирилл Петров из Судогодского гарнизона.Также паблик предлагает пересмотреть галерею сказочных зимних пейзажей. Её собрали ученики и педагоги школы в посёлке имени Воровского Судогодского района.И приглашает посетить Дюкинский карьер. Место притяжения любителей альпинизма. Оказывается, за фотосессиями на Дюкинский можно приезжать и зимой.«Киржач онлайн» публикует фото ремесленного училища. Настоящий раритет. Снимок 1901-го года. Ретро-тему продолжают «Вязники онлайн». Делясь снимками пионерского лагеря «Турист». Также паблик предлагает землякам угадать это место из прошлого. Как выяснилось, это фабричный парк на родине Алексея Фатьянова. И здесь же – Вязники прошлого века с высоты птичьего полёта. Также «Вязники онлайн» рассказывают о памятнике исчезнувшей старинной деревне Нагорново бывшей Мстёрской волости. Его установили потомки нагорновцев по собственной инициативе.Не обойдём и тему 8-ого марта. Правда, эта весенняя неделя выдалась морозной. Тех, кто провожал зиму, пользователи спрашивают: «Вы её до куда проводили-то»?Так что сердца греют вот такие поздравления на авто- от пацанов. Это «Подслушано Суздаль». Берегите себя - поздравления от пятого пожарно-спасательного отряда из Гуся. И лирическая инстаграм-открытка от художника Василия Любарова. Который точно знает, для чего нужны женщины? Для вдохновения, не иначе.Следующий ролик - признание всем мамам в любви. Дети хотят, чтобы мамы принадлежали только им.- Ты моя женщина!Кстати, в Кольчугине, к примеру, милых дам поздравили вот такие герои. Будьте рыцарями. Вне зависимости от сезона и дат в календаре.И в финале – вот такое трогательное объявление из Коврова. Автор точно знал, как подарить хотя бы немного хорошего настроения. Если вам давно никто не дарил шарики, возьмите один. Только оставьте другим, они тоже хотят.Ваших интересных фото и видео, мы, как обычно, ждём по номеру вестийного WhatsApp. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК «Владимир» в соцсетях. Будем вместе в эфире и онлайн. До встречи!