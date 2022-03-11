Во Владимире закрываются все рестораны быстрого питания популярной американской сети Макдональдс. По сообщениям федеральных СМИ, об этом шаге заявил генеральный директор корпорации

Во Владимире закрываются все рестораны быстрого питания популярной американской сети Макдональдс. По сообщениям федеральных СМИ, об этом шаге заявил генеральный директор корпорации Кристофер Кемпчинский. Будний день, время три часа пополудни. У Макдональдс на Гагарина, как никогда в это время – огромное количество посетителей. Похоже, на фоне последних новостей владимирцы решили урвать, может быть, и в