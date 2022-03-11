Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Накануне выявлено...

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Накануне выявлено 470 новых случаев ковид-19. По данным Роспотребнадзора, на 100 тысяч населения приходится 305 заболевших.В регионе уже отменены многие ограничения. Все общественные места доступны для посещения без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Заведениям общепита и ночным клубам разрешено работать ночью. Отменена рекомендация по переводу тридцати процентов сотрудников на режим удаленной работы, а самоизоляция для пожилых людей носит теперь рекомендательный характер.Дарья Никитина, специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Остаются требования носить маски в общественных местах, то есть масочный режим не снят. Также ограничение по одновременному числу посетителей в кинотеатрах, учреждениях культуры и спорта - не больше 75% от общей вместимости.На текущий момент занято 50 процентов инфекционного коечного фонда. Больницы постепенно переходят на доковидный режим работы. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в течение месяца будут закрыты четыре ковидных госпиталя - в Собинской и Суздальской районных больницах, во второй больнице во Владимире и городской больнице Мурома.Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения:- На сегодняшний день практически во всех ковидных госпиталях у нас достаточно свободных коек. Занято 852 койки, что составляет 52%. Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 777 коек, или 47,6%.