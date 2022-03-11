«Ласточки» заменят «Стрижи» на направлении Москва–Нижний Новгород. Как мы уже писали, поезда...

«Ласточки» заменят «Стрижи» на направлении Москва–Нижний Новгород.Как мы уже писали, поезда «Стриж» не будут курсировать на маршруте «Москва — Нижний Новогород», проходившем через Владимир. Как сообщает пресс-служба РЖД, это временная мера.Вместо них с 10 марта запустили скоростные поезда «Ласточки».На маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов, чтобы пассажиры могли путешествовать между городами в то время, когда им удобно:♦️ № 701/702 отправлением из Москвы в 06.32, из Нижнего Новгорода – в 07.45;♦️ № 703/704 отправлением из Москвы в 10.35, из Нижнего Новгорода – в 11.05;♦️ № 705/706 отправлением из Москвы в 13.58, из Нижнего Новгорода – в 15.38;♦️ № 707/708 отправлением из Москвы в 15.40, из Нижнего Новгорода – в 18.57;♦️ № 709/710 отправлением из Нижнего Новгорода в 20.11, из Москвы – в 20.15.Также продолжает курсировать высокоскоростной поезд «Сапсан» Санкт-Петербург – Нижний Новгород с остановкой в Москве и Владимире и ряд других поездов дальнего следования.В «Ласточках» есть все, чтобы поездка была комфортной: климат-контроль с системой очистки и обеззараживания воздуха; экологически чистые туалетные комплексы; розетки для зарядки гаджетов; светодиодное освещение; информационные табло; специализированные места и допоборудование для маломобильных пассажиров.