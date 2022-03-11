В Москве рассматривают заявку Владимирской области на выделение финансирования.

В Муроме восстановят Помочь с финансированием обещает Минкульт.На разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия потратили более 1,2 млн рублей. Средства выделил бюджет Владимирской области. ПСД получила положительное заключение историко-научной экспертизы. Проектировщики предусмотрели укрепление фундамента, восстановление кирпичной кладки и ограды.В министерство культуры направлено обращение с просьбой определить источники финансирования по реставрации памятника. Как никак обитель находится в федеральной собственности.«В Минкульте внимательно отнеслось к рассмотрению заявки. Запросили дополнительное финансирование в Минфине страны», – рассказала ио начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области Мария Волозина.Напомним, что по сообщениям очевидцев, стена упала в апреле 2021 года без чьей-либо помощи. К счастью, никто не пострадал. В Епархии предположили, что причиной послужило обветшание постройки.Добавим, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских.