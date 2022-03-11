В Муроме двух несовершеннолетних девочек привлекли к административной ответственности за хищение детской смеси из продуктового магазина. Городская прокуратура добивается отмены

В Муроме двух несовершеннолетних девочек привлекли к административной ответственности за хищение детской смеси из продуктового магазина. Городская прокуратура добивается отмены наказания. Две сестры 6 и 11 лет украли из магазина «Пятерочка» детское питание стоимостью 700 и 400 рублей. За воровство их приговорили к административной ответственности по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере