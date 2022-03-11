По данным прокуратуры Владимирской области 16.02.2022 за мелкое хищение из магазина «Пятерочка»...

По данным прокуратуры Владимирской области 16.02.2022 за мелкое хищение из магазина «Пятерочка» (г.Муром) детской смеси стоимостью 700 и 400 рублей к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей каждая, привлечены сестры 6 и 11 лет.При этом комиссией в основу постановления о назначении наказания не только положено определение МО МВД «Муромский» об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении детей, но и проигнорированы требования ч.1 ст.2.3 КоАП РФ, в соответствии с которой ответственности подлежат лишь лица, достигшие к моменту совершения правонарушения 16-летия.Не исполнены комиссией и требования об обязательном участии в рассмотрении подобного рода вопросов прокурора, который о времени и месте заседания не извещался.В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой постановления комиссии администрации Муромского района опротестованы.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Фото: freepik