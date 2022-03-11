Власти города Владимира намерены выделить 4 миллиона рублей на замену уличного освещения. Для этих...

Власти города Владимира намерены выделить 4 миллиона рублей на замену уличного освещения. Для этих целей планируется использовать светодиодные светильники консольного типа номинальной мощностью 55 Ватт, световым потоком 8,3 тысячи люменов и цветовой температурной 5 тысяч Кельвинов. Изделия должны выдержать 100 тысяч часов беспрерывной работы и прослужить минимум 12 лет. Контракт выставлен на торги 5 марта.Согласно конкурсной документации, уличное освещение обновят в Октябрьском и Ленинском районах, а также в отдаленных микрорайонах к западу и югу города. В историческом центре установят только два новых фонаря — в районе улиц Никитской и Большие Ременники.Все необходимые работы по замене уличного освещения планируют завершить не позднее июля 2022 года.Фото: freepik