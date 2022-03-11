Сеть ресторанов быстрого питания с 14 марта приостановит работу в России. Это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.

Сеть ресторанов быстрого питания с 14 марта приостановит работу в России. Это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями."К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании."Макдоналдс" рассматривает возможности использования временно закрытых помещений. Один из вариантов – переоборудование ресторанов в центры волонтерской поддержки.В компании сообщили, что продолжат поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников. Также сеть готова поощрять гостей, которые будут участвовать в волонтерских программах."Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", – рассказали в пресс-службе.Напомним, что в системе "Макдоналдс" в России работает свыше 62 тысяч человек. В компании заявили, что сотрудники продолжат получать заработную плату.