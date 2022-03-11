Карачаровский механический завод (КМЗ) переживает непростые времена. В начале марта 2022 года один из крупнейших в России производителей лифтов был признан банкротом. Новой команде менеджеров во главе с Дмитрием Холевым с трудом, но все же удалось приступить к руководству предприятиям. Он пообещал, что завод выполнит все обязательства по поставкам продукции.

Карачаровский механический завод (КМЗ) переживает непростые времена. В начале марта 2022 года один из крупнейших в России производителей лифтов был признан банкротом. Новой команде менеджеров во главе с Дмитрием Холевым с трудом, но все же удалось приступить к руководству предприятиям. Он пообещал, что завод выполнит все обязательства по поставкам продукции.КМЗ включен Минпромторгом России в перечень системообразующих организаций отрасли тяжелого машиностроения. 1 марта по решению суда предприятие было признано банкротом. Полномочия менеджмента во главе с гендиректором Маратом Тохтиевым прекращены.В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию крайне важность сохранить работоспособность отечественных предприятий. Однако возникающие корпоративные конфликты могут помешать их нормальному функционированию.После превращения полномочий прежнего руководства на КМЗ была назначена новая команда во главе с конкурсным управляющим Дмитрием Холевым. Но на завод им пришлось прорываться чуть ли не с боем: появлению новой администрацию препятствовало частное охранное предприятие.Попасть на завод Холеву и его команде удалось с помощью сотрудников Росгвардии. Проверкой законности действий ЧОПа занимаются правоохранительные органы, сообщил журнал "".Скандал с банкротством КМЗ развернулся на фоне приостановки деятельности в России финского KONE – одного из крупнейших мировых производителей лифтового оборудования и эскалаторов. Возобновит ли компания работу в нашей стране – неизвестно. В такой ситуации властям просто необходимо поддерживать работоспособность КМЗ.После разрешения конфликта Холев провел встречи с коллективом – начальниками отделов, цехов, простыми работниками. Первоочередной задачей он назвал недопущение социального и экономического кризиса на предприятии, сохранение рабочих мест и производства. Помимо связанных с банкротством мероприятий, новая команда будет обеспечивать беспрерывное функционирование завода.Основная задача нового менеджмента предприятия – погашение требований кредиторов. Среди них – Департамент городского имущества города Москвы и дочерняя компания корпорации ДОМ.РФ.Холев подчеркнул, что КМЗ выполнит все обязательства по поставкам продукции. Работа уже началась: заказчикам из Москвы, Подмосковья, Свердловской области и Крыма отгружено восемь машин и 19 лифтокомплексов.В ближайшее время планируется провести инвентаризацию имущества и его продажу, проанализировать сделки бывшего руководства. При необходимости их оспорят и вернут имущество в конкурсную массу должника.Конкурсный управляющий проверит законность деятельности бывшего руководства. Не исключено, что после этого могут последовать заявления о привлечении нарушителей к гражданской и уголовной ответственности.Представитель конкурсного управляющего сообщил, что уже обнаружились свидетельства многочисленных нарушений. "В частности, бывшее руководство завода уклоняется от передачи Дмитрию Холеву документов, а также базы 1С. Указанная документация необходима для бесперебойной работы предприятия и своевременной выплаты зарплат работникам", – заявил источник.