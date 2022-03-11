Облздрав планирует возвращение хирургического корпуса областной клинической больницы к оказанию плановой помощи. Об этом 10 марта сообщила начальник отдела организации медицинской помощи

Облздрав планирует возвращение хирургического корпуса областной клинической больницы к оказанию плановой помощи. Об этом 10 марта сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян на еженедельном брифинге по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области. Представитель медицинского ведомства отметила, что это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Конкретные сроки закрытия ковидного госпиталя