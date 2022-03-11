Транспортники бьют тревогу, для них стоимость обслуживания транспорта на линиях уже заметно выросла, а цены на проезд остались прежними. Ждать ли Владимирцам транспортного коллапса? Совсем

Транспортники бьют тревогу, для них стоимость обслуживания транспорта на линиях уже заметно выросла, а цены на проезд остались прежними. Ждать ли Владимирцам транспортного коллапса? Совсем недавно вроде бы стихла шумиха по поводу повышения цен на транспорт. Напомним, что раньше стоимость проезда была 22 – 24 рубля, а с февраля цены выросли до 26 – 28