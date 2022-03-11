В последнее время имя известного актера Валерия Николаева все чаще упоминается не в контексте новых ролей в театре и кино, а из-за громких скандалов, в центре которых оказывается артист.

В последнее время имя известного актера Валерия Николаева все чаще упоминается не в контексте новых ролей в театре и кино, а из-за громких скандалов, в центре которых оказывается артист.Так, недавно Николаев устроил потасовку на кинопремии "Золотой орел", а вскоре был пойман во время вождения авто в нетрезвом виде, после чего оказался в психбольнице. Коллеги и поклонники актера недоумевают и не могут понять, что происходит с любимцем миллионов женщин, который еще недавно выглядел по-настоящему счастливым и полным сил.Давайте попробуем разобраться, в чем причины столь разительных перемен в жизни некогда успешного артиста.Во-первых, психику Николаева могли пошатнуть финансовые проблемы. По слухам, в последнее время у звезды кино накопилось немало долгов и кредитов, выплачивать которые с каждым годом ему становилось все сложнее. Бесспорно, трудности с деньгами могли нанести немалый урон по эмоциональному состоянию мужчины, который еще несколько лет назад был весьма успешен и состоятелен.Еще одна возможная причина проблем в жизни Валерия Николаева – семейный кризис. Всего год назад четвертая супруга актера Эльмира Земскова родила ему сына. Как говорят психологи, многие пары сталкиваются с проблемами именно после пополнения, а постродовая депрессия может коснуться не только женщин, но и мужчин. Возможно, ухудшение отношений с супругой тоже могли сказаться на психическом состоянии артиста.Наконец, не стоит забывать и о таком важном моменте, как спад карьеры Валерия Николаева. Бесспорно, все самые громкие роли актера пришлись на конец девяностых и двухтысячные. В последние пять лет Николаев стал сниматься в кино гораздо реже.Безусловно, повлиял на это и имидж скандалиста, который регулярно имел проблемы с законом. Нереализованность, семейный и финансовый кризисы – все это довело звезду сериалов до психбольницы. Хочется верить, что совсем скоро любимец женщин придет в себя и вернет прежнюю форму. Думаю, что помочь Николаеву сможет только поддержка близких и любовь семьи. Надеюсь, что в ближайшее время артист заставит нас говорить о себе благодаря новым работам в кино, а не из-за очередных скандалов.