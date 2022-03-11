Покупать то, что считаете нужным, но не ударяться в панику. Совет от психологов и власть имущих. Напомним, на этой неделе владимирцы пожаловались в соцсетях на пустые полки в магазинах. Людей

Покупать то, что считаете нужным, но не ударяться в панику. Совет от психологов и власть имущих. Напомним, на этой неделе владимирцы пожаловались в соцсетях на пустые полки в магазинах. Людей удивило, что из ряда торговых точек пропал ряд продуктов. В некоторых супермаркетах даже появились объявления, о том, что, сахар, гречку и макароны, к примеру, отпускают