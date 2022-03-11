ВТБ Лизинг получил премию «Хрустальная пирамида» в номинациях «Лучший проект в области мотивации персонала» и «Лучшая корпоративная система мотивации». Жюри конкурса высоко оценило ..

ВТБ Лизинг получил премию «Хрустальная пирамида» в номинациях «Лучший проект в области мотивации персонала» и «Лучшая корпоративная система мотивации». Жюри конкурса высоко оценило проекты компании по развитию команды, результатом которых стал, в том числе, рост финансовых показателей.Одну награду получил проект ВТБ Лизинг «Лига чемпионов», который представляет собой программу нематериальной мотивации сотрудников продаж автолизинга. Для менеджеров была разработана система рекомендаций по организации эффективной работы, а для руководителей групп – тренинги по развитию лидерских компетенций и управленческих навыков. На корпоративном портале публиковались рейтинги команд из разных городов присутствия ВТБ Лизинг, которые соревновались в достижении бизнес-показателей. Наиболее эффективные сотрудники продаж получили поездку в Сочи.Вторым проектом, отмеченным компетентным профессиональным жюри «Хрустальной пирамиды», стала реализация комплексного подхода к системе мотивации сотрудников по продажам автолизинга. В компании был внедрен автоматизированный процесс расчета премии менеджера при заключении сделки, который позволяет спланировать ежемесячный доход. Дополнительно был разработан процесс адаптации, поддержки, обучения и развития сотрудников продаж. Благодаря применению такого подхода компания смогла добиться значительного роста финансовых показателей в направлении автолизинга за 2021 год.«ВТБ Лизинг системно работает над улучшением внутренних бизнес-процессов для эффективной работы с клиентами. Мы стараемся сочетать различные методики для мотивации и развития наших сотрудников, что в итоге положительно влияет на взаимодействие с клиентами. В результате реализации этих проектов выросла вовлеченность людей, появились сплоченные команды, нацеленные на достижение цели, а компания достигла высоких финансовых результатов по направлению автолизинга», — прокомментировала вручение дипломов директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис.Справочно:Премия «Хрустальная пирамида» учреждена Оргкомитетом Саммита HR-директоров. Более10 лет мероприятие служит площадкой для встреч и обмена опытом среди профессионалов в области мотивации и вознаграждения персонала.