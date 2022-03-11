Рестораны сети быстрого питания Макдоналдс в России могут вновь открыться до мая. Ранее компания заявила о приостановке работы в нашей стране с 14 марта.

Рестораны сети быстрого питания "Макдоналдс" в России могут вновь открыться до мая. Ранее компания заявила о приостановке работы в нашей стране с 14 марта."Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", – сообщает со ссылкой на источник."Макдоналдс" объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.В компании , что рассматривают возможность переоборудования ресторанов в центры волонтерской поддержки.Сеть ресторанов готова поощрять гостей, которые будут участвовать в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет потратить на приобретение продуктов "Макдоналдс" после открытия.В российских ресторанах "Макдоналдс" работает более 62 тысяч человек. На время приостановки деятельности они останутся в компании и продолжат получать зарплату с сохранением всех льгот и гарантий.