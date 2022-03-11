Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 15 марта 2022 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и Владимирской области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 15 марта 2022 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и Владимирской области на тему: «Преимущества получения государственных услуг Росреестра в электронном виде».На вопросы граждан ответит заместитель начальника межмуниципального отдела по Меленковскому и Селивановскому районам - Краснова Юлия Евгеньевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: 8 (49236) 2-32-22.