Шестнадцатилетняя Алёна Гладкова из Мурома - героиня очередного совместного проекта Русфонда и...

Шестнадцатилетняя Алёна Гладкова из Мурома - героиня очередного совместного проекта Русфонда и "ГТРК Владимир". Полтора года назад ее с подругой на пешеходном переходе сбил автомобиль. "Вести" рассказывали подробности того резонансного ДТП. Для виновника трагедия обернулась судом и лишением прав, для Алёны - комой и длительным тяжелым восстановлением. Сейчас девушке требуется очередной курс восстановления.Выразительные глаза, небрежные локоны. Дерзкая девчонка из «Тиктока», своим подписчикам Алёна передавала знаки вселенной. Увлекалась астрологией, учила корейский, фанатела от кей-попа, играла на гитаре и рисовала скетчи. Теперь с трудом держит маркер, голова и руки не слушаются.- Вообще, она имя, бывает, свое напишет. Моё. Номер школы, в которой училась.На этом участке Владимирского шоссе в Муроме автомобили берут разгон. Это сейчас пешеходы одним касанием могут остановить поток и перейти дорогу по светофору. Но в тот вечер у Алёны не было этих пятнадцати секунд. Водитель «Гранты» ехал на запредельной скорости и не заметил двух школьниц на переходе. Алёна приняла на себя всю силу удара. Многочисленные переломы, разрывы, тяжелейшая черепно-мозговая травма. Двадцать один день в коме. Десятки операций. Тихие надежды и хрупкие, очень хрупкие успехи.Ольга Капустина, мама Алены Гладковой:- На глазах у ребенка руки включались, она начала кивать головой, «нет», «да» показывать. «Мама» говорила, «не надо». В феврале мы поехали на реабилитацию в «Рошаль», подхватили ротавирус, в такой серьезной степени переболели и у нас откат серьезный неврологический случился. Мы приехали, у нас опять руки не работают, у нас рот не открывался, то есть всё с нуля опять. Заново голову учились держать и так далее.То, что сейчас Алёна может есть, сидеть, опираясь на руки, сжимать предметы в кистях и разгибать ноги – во многом заслуга мамы и результат первого восстановительного лечения, на которое семья потратила все сбережения.Ольга Капустина, мама Алены Гладковой:- Есть решение суда, исполнительный лист о возмещении морального ущерба в размере миллиона рублей, но, к сожалению, наш должник ничего не имеет за душой. Слава богу, хоть работает. У него плюс алименты, плюс у нас еще одна пострадавшая по делу идет, поэтому всем по чуть-чуть. Три-четыре тысячи в месяц нам переводят. В январе была тысяча рублей.Следующий «марафон» реабилитации продлится три месяца. Алёну уже поставили на ходунки. В подмосковном центре планируют наращивать двигательную активность, девочку будут учить самостоятельно садиться и пересаживаться – с кровати в коляску и обратно. Процесс не быстрый. Но врачи говорят, потенциал к восстановлению хороший и Алёне всё это под силу. А вот семье не совсем. Трехмесячный курс стоит почти полтора миллиона рублей. Помочь Алёне можно, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на номер 5542. По умолчанию с мобильного счета будут списаны 75 рублей, но в тексте можно указать и иную сумму пожертвования. Другие варианты помощи есть на сайте «Русфонда».Дарья Давыдова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»