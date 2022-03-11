Завершим выпуск обзором спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в эти выходные. -...

Завершим выпуск обзором спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в эти выходные.- Завтра, 12 марта, в селе Новое состоятся состязания на Кубок области по гиревому спорту среди мужчин и женщин и соревнования среди юниоров и юниорок.- Также 12 марта во Владимире подведут итоги Первенства ЦФО по спортивной гимнастике среди спортсменов 14-17 лет.- В Суздале в выходные продолжатся соревнования по всестилевому каратэ - три группы дисциплин.- Все внимание любителей хоккея в субботу будет приковано к решающим играм чемпионата Владимирской области. В финале в ледовом комплексе «Владимир» в плей-офф встретятся "Кристалл" из Мурома и "Атлант" из Меленок, а хоккейный клуб "Владимир" сыграет против "Рекорда" из Александрова.Желаем удачи всем спортсменам!