Ведомство отвечает за взаимодействие с федеральными структурами и муниципалитетами, партиями, общественными организациями.

С 11 марта директором департамента региональной политики Владимирской области стала Татьяна Адулова. Назначение утвердил врио Губернатора Александр Авдеев.Татьяна Владимировна родилась во Владимире. Окончила Владимирский государственный педагогический университет, повышала квалификацию в Академии труда и социальных отношений и РАНХиГС. С 2007 по 2019 год работала в Белом доме на должности заместителя начальника протокольно-организационного управления. С июня 2019 года трудилась в ранге первого заместителя руководителя регионального исполкома «Единой России».Напомним, что ведомство отвечает за работу с федеральными структурами и муниципалитетами, партиями, общественными организациями. Его курирует врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов.