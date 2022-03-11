Во Владимирском регионе фальшивых банкнот стало меньше. В прошлом году в банковском секторе...

Во Владимирском регионе фальшивых банкнот стало меньше.В прошлом году в банковском секторе региона выявлено 382 поддельных денежных знака Банка России. Это на 11% меньше, чем годом ранее.Фальшивомонетчиков по-прежнему интересуют крупные номиналы: две трети подделок, или 252 фальшивые банкноты ― пятитысячные. В 2021 году их количество по сравнению с показателями 2020 года снизилось на 69 банкнот. В 2021 году зарегистрировано 56 случаев подделки 2000-х банкнот. Сократилось количество выявленных подделок номиналом 1000 рублей ― их найдено 44. Годом ранее их было на 30 единиц больше.За год выявили по одной подделке номиналом 200 и 100 рублей. Попадались и фальшивые монеты: эксперты обнаружили одну пятирублевую и 27 десятирублевых монет с признаками подделки.Кроме того, в 2021 году выведено из оборота 4 фальшивки номиналом 100 долларов США и 2 номиналом 50 долларов. Их общее количество уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 2 банкноты.«Основным методом подделок банкнот по-прежнему остается печать с использованием копировально-множительной техники. Поэтому, если внимательно изучить попавшуюся вам подозрительную купюру, фальшивку можно вычислить.Сегодня даже дети могут учиться распознавать фальшивки: Банк России разработал детскую игру для ребят с 7 лет «Космический детектив: тайна семи банкнот», в которой нужно спасти столицу финансовых технологий от главного злодея ― фальшивомонетчика. В игре юные пользователи смогут сразу применить полученные знания на практике. Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачать игру на компьютер», ― сообщила эксперт Владимирского отделения Банка России Наталья Верба.