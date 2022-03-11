Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Автомобилист признал свою вину.

В Гороховце осудят жителя Чувашии, по вине которого погибли четыре человека. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.По версии следствия, ночью 1 октября 2021 года 46-летний водитель перевозил в своём микроавтобусе 9 пассажиров из Московской области в Республику Чувашия. Проезжая по трассе М7 в Гороховецком районе в уставшем состоянии, он потерял контроль над «Фольксвагеном» и столкнулся с ехавшим попутно грузовиком.В результате ДТП у одного из пассажиров диагностированы тяжёлые травмы. Четыре человека скончались на месте аварии.Автомобилист признал свою вину. Дело передано в Гороховецкий районный суд для рассмотрения.