В 5 утра 11 марта в городе Карабаново на улице Лермонтова загорелся многоквартирный жилой дом. В...

В 5 утра 11 марта в городе Карабаново на улице Лермонтова загорелся многоквартирный жилой дом.В 05-16 сообщение о пожаре в доме 10 поступило в МЧС. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым с 1-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газо-дымовой службы для разведки и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метра. В результате пожара пострадало имущество (телевизор и матрас).Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели устанавливают причину пожара.