В Меленках 48-летнего местного жителя приговорили к двум годам условно за незаконное хранение пулеметной ленты. «Весной 2020 года подсудимый нашел металлическую пулеметную ленту, снаряженную

В Меленках 48-летнего местного жителя приговорили к двум годам условно за незаконное хранение пулеметной ленты. «Весной 2020 года подсудимый нашел металлическую пулеметную ленту, снаряженную винтовочными и охотничьими патронами, пригодными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия», – передает пресс-служба СК РФ по Владимирской области. Мужчина должен был сдать боеприпасы в правоохранительные органы в соответствии с Федеральным законом