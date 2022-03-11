Чиновники выписали девочкам по 1000 рублей каждой.

Прокуратура считает незаконным решение комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Муромского района, которая оштрафовала двух сестёр за кражу детской смеси из магазина. Подробностями истории поделились в прокуратуре Владимирской области.В Муроме за мелкое хищение из сетевого магазина детской смеси стоимостью 700 и 400 рублей двух девочек 6 и 11 лет оштрафовали на 1000 рублей каждую.При этом постановлением полиции отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, а также но и проигнорирована ч.1 ст.2.3 КоАП РФ. По ней наказанию подлежат лишь подростки, достигшие 16-летия. К тому же на заседание комиссии «забыли» пригласить прокурора, что также является нарушением.Решения чиновников опротестованы.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.