У юной муромлянки диагностировали ушиб голени. Тяжёлых последствий аварии удалось избежать.

В Муроме иномарка сбила 8-летнюю девочку. Об этом сообщают наши коллеги изДТП произошло 10 марта в 13-30 на улице Кирова. Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. Малышка попала под колёса Hyundai, за рулём которого находился 24-летний мужчина.У юной муромлянки диагностировали ушиб голени. Тяжёлых последствий аварии удалось избежать.Добавим, что пешеходный переход на указанном участке находится в зоне видимости от места происшествия.