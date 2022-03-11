Артистка долго не решалась вступать во второй брак, потому что чувствовала вину из-за распада первого

Артистка долго не решалась вступать во второй брак, потому что чувствовала вину из-за распада первогоСегодня Алена Бабенко является не только одной из самых востребованных актрис, но и счастливой женой. Однако далеко не все знают, что и то, и другое пришло к ней далеко не сразу. Алена начала сниматься в кино, когда ей было уже около 30 лет, а перед тем, как построить гармоничный брак, разрушила две семьи: свою и чужую.Алена Баранова (Баранова – девичья фамилия Бабенко) родилась в 1972 году. В детстве будущая артистка училась музыке и мечтала работать балериной, однако после окончания школы выбрала для себя профессию, не связанную с творчеством. Баранова начала изучать прикладную математику, но уже на первом курсе увлеклась актерским мастерством и не смогла думать ни о чем другом. К своему сожалению, девушка не поступила во МХАТ и отложила мечту в дальний ящик. Однако через несколько лет на горизонте появился режиссер Виталий Бабенко – мужчина, который вмиг изменил ее жизнь.Алена встретила Виталия, когда училась на пятом курсе, и не раздумывая вышла за него замуж. Вместе с супругом Бабенко перебралась в Москву, а в 1992 году родила наследника Никиту. На какое-то время молодая мама полностью отдалась семье, не отягощая себя учебой и работой. Но позже все-таки вспомнила о мечте стать актрисой, поступила во ВГИК по совету подруги и попала на экраны. В 2000 году Алена получила роль в сериале "Каменка", а спустя несколько лет сыграла в картине "Водитель для Веры" и покорила зрителей.Если в карьере Алена Бабенко с годами стояла на ногах только крепче, то с браком все было наоборот. Артистка прожила с мужем 17 лет, а после союз распался. В разводе с супругом Алена винит себя и рассказывает, что в тех отношениях ей было сложно выполнять роль примерной жены и матери. По словам актрисы, она позволяла себе гулять, приходить домой за полночь и не отзваниваться мужу. Сын кинозвезды тяжело переживал развод родителей и даже на время замкнулся в себе.Спустя несколько лет после расставания с экс-супругом, знаменитость снова вышла замуж. Свадьба со вторым избранником, спортсменом и бизнесменом Эдуардом Субочем, прошла втайне от общественности в 2011 году. Избранники тихо обвенчались в маленькой церкви в кругу самых близких. Эдуард не раз предлагал Алене выйти за него замуж, к тому же, бросил ради нее жену и сына, но она далеко не сразу решилась связать себя узами брака во второй раз. Артистка долго испытывала чувство вины из-за того, что ее первый союз распался, и считала себя разрушительницей.Сейчас Алена Бабенко является не только счастливой женой и мамой взрослого сына, но и бабушкой. Ее 29-летний наследник Никита тоже окончил ВГИК, отучившись на оператора, и создал семью. В 2015 году молодой человек подарил знаменитой матери внука Теодора, в котором она не чает души. Прославленная бабушка с удовольствием проводит время с младшим наследником семейства, но не забывает о своей карьере. В свои 49 лет актриса регулярно радует поклонников новыми ролями и продолжает добиваться творческих высот.