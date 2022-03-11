Инспекторы Россельхознадзора в октябре 2021 года проверили земельный участок сельскохозяйственного...

Инспекторы Россельхознадзора в октябре 2021 года проверили земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 10,8 га, расположенный на территории МО Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области.Оказалось, что земельный участок зарос многолетней сорной травой, присутствует сухостой. Кроме того, в северо-восточной части земельного участка обнаружена площадка, на которой снят плодородный слой почвы, на ориентировочной площади 456 кв. м. Также на данном земельном участке, в северной части, обнаружены 4 свалки отходов, на общей площади 392 кв. м.Невыполнение собственниками земельного участков обязательных мероприятия по защите земель и охране почв влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.По результатам проверок составлены акты, собственникам направлены уведомления на составление протоколов об административном правонарушении.Кроме того, с целью устранения нарушений земельного законодательства правообладателям земель выданы предписания, выполнение которых Управлением взято на контроль, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской области.