Во Владимирской области усилен мониторинг цен на продукты. Такое поручение дал глава региона...

Во Владимирской области усилен мониторинг цен на продукты. Такое поручение дал глава региона Александр Авдеев. В регионе принимаются все меры по обеспечению продовольственной безопасности. Что сегодня происходит в магазинах? И как создается дефицит? Расскажет Дмитрий Горкин.Маленький магазин на окраине областного центра. Ещё несколько недель назад жизнь здесь текла размеренно и по-провинциальному тихо. Сегодня от покупателей нет отбоя, говорят продавцы, все в поиске сахара и гречки.Надежда Корчагина, продавец:- Заканчивается, быстро разбирают, вот только не успевают привозить. По пять килограммов берут, по 10, иногда по три, по пять, один килограмм и берут пачку соли. По мере заканчивания.Люди моментально скупают товары первой необходимости без необходимости, причём большими партиями - кто сколько может унести.Дмитрий Горкин:- Полки в сетевых магазинах тоже пустеют на глазах. Самый ходовой товар - это сахарный песок, соль, крупы. К примеру, сейчас середина дня, а уже нет ни сахара, ни круп, да и соли остался последний пакет.Некоторые торговые сети даже были вынуждены ограничить продажу в одни руки. Но это не спасло ситуацию. Жители региона в соцсетях продолжают делиться фото и видео пустых стеллажей и витрин, попутно комментируя: "Остановитесь, куда вам столько". Такой спрос и вызванный им дефицит в конечном итоге могут повлиять на цены. В некоторых магазинах подняли стоимость в полтора, два раза, отмечают общественники. Активисты ОНФ уже несколько дней проводят мониторинг цен и наличия продуктов. И если к сетевым торговым точкам претензий нет, то маленькие магазины творят что хотят.Нина Лобановская, эксперт-ревизор регионального штаба ОНФ:- Большую часть мы проводили наши проверки по маленьким магазинам. Разброс цен по нашей области очень большой. Давайте скажу по сахару-песку, если здесь сахар стоил 55 рублей, то в Александровском районе девяносто. Уверяю, что по всем необоснованным увеличениям цен будет проведена соответствующая проверка.Панику отставить, говорят специалисты. Голодными не останемся в любом случае, уверены и в ассоциации "Возрождение села". Во Владимирской области множество хозяйств. И если помочь им продавать свою продукцию напрямую, то, в конечном итоге, выиграют все.Елена Дегтярёва, исполнительный директор ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств "Возрождение села", эксперт ОНФ:- Нестационарные объекты - они не требуют больших вложений из бюджета, и открывать, восстанавливать свои торговые предприятия областные, которые дают больше возможности предоставлять более дешёвую и качественную продукцию.Стоимость продовольственных товаров напрямую зависит и от цен на топливо. На АЗС региона пока стабильность, более того, есть даже вероятность снижения, говорит общественник Сергей Федяев.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Вчера на сырьевой бирже резко упали цены на автомобильное топливо - оптовые цены. Хорошая новость, и она заключается в том, что цены розничные должны упасть на 8-10 рублей, то есть 92-ой бензин сегодня стоит 47 рублей, то есть он должен приблизиться к 40 рублям.Необоснованный рост цен на продукты и товары первой необходимости обсудили в Госдуме. Как заявил Игорь Игошин, депутат от Владимирской области, у антимонопольной службы до сегодняшнего дня были связаны руки. Но вскоре ситуация изменится.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Мы приняли принципиальное решение о том, что такое право экстренное только на этот год мы им дадим. ФАС будет иметь право приходить и проверять любое повышение цен, его обоснованность, смотреть, как складывается себестоимость товара, какие надбавки, и ограничивать надбавки в тех же торговых сетях. Да, это не рыночная мера, но сейчас такое время, когда в первую очередь нужно защитить людей.Глава региона Александр Авдеев на последнем оперативном совещании подчеркнул: дефицит сахара и круп искусственный, запасов в регионе хватит на долгое время. Авдеев поставил задачу вести постоянный мониторинг цен и обеспечения жителей области лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир»