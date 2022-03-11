В городе Сасово Рязанской области прошло Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону. В...

В городе Сасово Рязанской области прошло Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону. В соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены нашей страны, представляющие 33 субъекта РФ.В состав команды Владимирской области вошли 7 спортсменов под руководством Анастасии Суконкиной, представляющих Вязниковский район. В командном зачете среди субъектов РФ Владимирская область заняла второе место, уступив только Кировской области, сообщает портал Вязники.рф.Среди мальчиков в возрасте 12 — 13 лет лучшим стал вязниковец Матвей Соколов. В «десятку» сильнейших в своих группах также вошли Тимофей Климов — 9 место, Кристина Аксенова — 8 место, Даниил Калмыков — 7 место.В лыжной эстафете 3 по 2 км среди девушек за Владимирскую область выступала представительница Вязников Арина Константинова, команда заняла второе место. У юношей в лыжной эстафете 3 по 3 км — участие принимали Матвей Соколов и Даниил Калмыков, которые вместе с Егором Черных из МБУ «СШ «Вымпел» г. Ковров стали лучшими в данном виде программы.Фото: https://xn--b1akdajq8j.xn--p1ai/2022/03/10/vyaznikovskie-poliatlonisty-snova-sredi-silnejshih/