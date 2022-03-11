Его подозревают в хищении миллиона рублей.

В Юрьев-Польском районе за хищение бюджетных средств задержали местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, 2 декабря 2019 года между ООО «ВИЛС Интеллект» и районной больницей был заключен госконтракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Авдотьино. За работы подрядчику следовало заплатить 11 млн рублей. В ходе возведения медпункта компания обманула медиков и поставила дизельный генератор, который оказался на миллион рублей дешевле заявленного.На бизнесмена завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура направила иск о взыскании причинённого ущерба.